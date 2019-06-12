DEAŞ operasyonu - 18 zanlı adliyeye sevk edildi

Mersin
merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 18 şüpheli adliyeye çıkarıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, çevik kuvvet ekipleri ve özel harekat polislerince alınan geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.
Kırsal alanda faaliyet yürütmeye çalıştıkları ve eylem arayışında oldukları iddia edilen örgüt üyelerine yönelik 1 Haziran'da Mersin, Bursa
ve Yalova
'daki operasyonlarda 2'si kadın 18 zanlı gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda dijital malzemeler, silah dürbünü ile 3 ayrı noktada çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmişti.
Kaynak: AAMersin
, Güncel