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DEAŞ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Çankırı'da yapılan DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

04.11.2019 17:05DEAŞ operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Çankırı'da yapılan DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Çankırı'da yapılan DEAŞ operasyonu kapsamında aralarında öldürülen terörist elebaşı Ebu Bekir El-Bağdadi'nin hizmetçiliğini yapan kadının da bulunduğu şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi. Yakalanan 11 kişiden 3'ü tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonrasında Irak uyruklu Yaqoob Mustafa Abdulrazaq tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan 2 kişi hakkında cumhuriyet savcılığı tarafından karara itiraz edileceği öğrenildi. - ÇANKIRI

El Bağdadi, Çankırı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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