17 Aralık 2018, 18:50
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Deaş Operasyonunda 4 Iraklı Gözaltına Alındı

Deaş Operasyonunda 4 Iraklı Gözaltına Alındı

Amasya polisinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik 3 ilde düzenlediği operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Amasya polisinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik 3 ilde düzenlediği operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon kapsamında Çorum, Tokat ve Düzce'de belirlenen adreslere baskın yaptı. Baskınlarda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Amasya'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. - AMASYA Irak,Amasya
Kaynak: İHA

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