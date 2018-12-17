Deaş Operasyonunda 4 Iraklı Gözaltına Alındı

Amasya
polisinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik 3 ilde düzenlediği operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen Irak
uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon kapsamında Çorum
, Tokat
ve Düzce
'de belirlenen adreslere baskın yaptı. Baskınlarda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Amasya'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. - AMASYA
Irak,Amasya
Kaynak: İHA