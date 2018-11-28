Deaş Operasyonunda 6 Iraklıya Tutuklama

Amasya
ile Düzce
'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak
uyruklu 6 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
(TEM) ekipleri, DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Amasya ve Düzce'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Irak'ta DEAŞ adına faaliyet göstermek üzere örgüte katıldıkları yönünde haklarında bilgiler bulunan Amasya'da 2, Düzce'de 4 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 4'ünün önceki gün tutuklanmasının ardından emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli daha çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - AMASYA
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:22