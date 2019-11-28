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DEAŞ operasyonunda 9 gözaltı

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu 10 zanlıdan 9'u yakalandı.

28.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:42DEAŞ operasyonunda 9 gözaltı
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu 10 zanlıdan 9'u yakalandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara genelinde bazı kişilerin, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarını tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sabah erken saatlerde il genelinde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarda, Ankara Cumhuriyet Savcılığınca haklarında gözaltı kararı çıkarılan yabancı uyruklu 10 şüpheliden 9'unu yakaladı.
Zanlılar, sorgulanmak üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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