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DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 6 oldu

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 6'ya yükselirken, 5 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edildi.

25.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:36 DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 6 oldu
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 6'ya yükselirken, 5 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yürütülen terör soruşturması kapsamında, Düzce'de bulunan ve DEAŞ içerisinde geçmişte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten 11 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilmişti. Yapılan operasyonlarla şüphelilerin 5'i yakalanarak gözaltına alınmıştı. Firarda olan 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Şahıslardan 5'inin ise yurt dışında bulunduğu belirtildi.

Zanlıların Düzce İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri sürüyor. - DÜZCE

Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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