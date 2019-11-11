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DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8'e yükseldi

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.

11.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:28
'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon kapsamında aranan firari 3 şüpheli daha yakalandı. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 8 oldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki eylemlerine katıldığı iddia edilen şüphelilere yönelik 8 Kasım'da operasyon düzenlemişti. Operasyonda Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alınmış, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8'e yükseldi

Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA


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