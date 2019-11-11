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DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8'e yükseldi

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinin ve sözde 'zekat emiri'nin de aralarında bulunduğu gözaltına alınanların sayısı 8 oldu.

11.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:50DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 8'e yükseldi
'de, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinin ve sözde 'zekat emiri'nin de aralarında bulunduğu gözaltına alınanların sayısı 8 oldu.

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki eylemlerine katıldığı iddia edilen şüphelilere yönelik 8 Kasım'da operasyon düzenlendi. Operasyonda Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Operasyon kapsamında aranan firari 3 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE

Osmaniye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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