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DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 11 şüpheli adliyeye getirildi.

01.11.2019 10:49
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 11 şüpheli adliyeye getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 3 gün önce İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Irak uyruklu 12 şüpheli gözaltına alınmış, bir şüpheli işlemlerinin ardından salıverilmişti.
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi

Irak, Güncel

Kaynak: AA


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