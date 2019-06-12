DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

Mersin merkezli 4 ilde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 18 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, örgütün kırsal alanında faaliyet gösterdikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Bursa, Yalova, Ankara ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 2'si kadın 18 kişi gözaltına alınırken, şahısların adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Aramalarda ayrıca silah dürbünü ile çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.Emniyetteki ifadeleri tamamlan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - MERSİN