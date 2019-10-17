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DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

17.10.2019 13:42DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu A.S.H., İ.E. ve M.H.M. gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.S.H., İ.E. ve M.H.M., geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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