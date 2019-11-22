Haberler » Güncel » DEAŞ operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi - Haber

DEAŞ operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi

Mersin'de MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlının adresinde ele geçirilen dijital materyallerde ülkelerden örgüte katılanların listesi bulundu.

22.11.2019 22:10 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:10DEAŞ operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi
'de MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlının adresinde ele geçirilen dijital materyallerde ülkelerden örgüte katılanların listesi bulundu.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen ortak operasyonda Tarsus ilçesinde Suriye uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı.
Zanlının adresinde ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde ülke ülke klasörlere ayrılmış vaziyette dünyanın birçok yerinden DEAŞ'a katılım yapanların listesi bulundu. Emniyet güçlerince incelenen verilerde, listede 81 ülkeden 3 bin 846 kişinin isimlerinin yer aldığı belirlendi.
Listeye göre, örgüte en çok katılımın 700'e yakın kişiyle Suudi Arabistan'dan olduğu, bu ülkeyi yaklaşık 650 kişiyle Tunus ve 400'e yakın kişiyle Fas'ın izlediği tespit edildi, aralarında Almanya ve İspanya'nın da olduğu Avrupa ülkelerinden de 300'den fazla kişinin katılımı saptandı.
Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan ve Finlandiya gibi ülkelerden katılımların da listelendiği verilerdeki incelemenin sürdüğü öğrenildi.
4 kişi tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı, kentte 14 Kasım'da gözaltına alınan 13 DEAŞ şüphelisiyle adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Suriyeli zanlının da arasında yer aldığı 4 şüpheli tutuklandı, 10 kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Mersin, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:20 Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
23:18 Oktay: "Kırgızistan ile FETÖ'ye karşı mücadele konusunda mutabakata vardık"
23:16 Gümüşhane dipsiz göl'e su verilmeye başlandı-2
23:16 Macron'dan, akaryakıt zamları konusunda hata yaptığı itirafı
23:14 - Türkiye ile Japonya arasında Hava Ulaştırma Anlaşması imzalandı- Bakan Çavuşoğlu, Palau Altyapı...
22:22 Ali Türkşen, kurucusu olduğu İYİ Parti'yi yerden yere vurdu: Seçim olsa oy vermem
21:34 ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek
21:30 Erdoğan'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Kılıçdaroğlu da kendisini ortaya koysun, meydan okuyorum
21:22 Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: İsmi açıklamıyorsanız CHP yönetimi kumpas kurmuş demektir
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz
19:22 "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 23:20:38