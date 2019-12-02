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DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli adliyede

BOLU'da, geçen 22 Kasım'da tutuklanan DEAŞ üyesi Iraklı çift ile irtibatlı oldukları iddiasıyla Sakarya'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

02.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:38DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli adliyede

BOLU'da, geçen 22 Kasım'da tutuklanan DEAŞ üyesi Iraklı çift ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin DEAŞ üyelerinin yurda kaçak yollarla girişini sağladığı ve ülke içinde faaliyetlerde bulunmasına yardımcı oldukları öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucu 22 Kasım'da Bolu'da tutuklanan DEAŞ üyesi Iraklı çift ile irtibatlı oldukları belirlenen 2 şüphelinin Sakarya'nın Hendek ilçesinde olduğunu tespit etti. Polis, Hendek'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ şüphelisi S.Ş. (33) ve H.İ.Ö. (46) yakalandı. Bolu'ya getirilen şüpheliler emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda doküman, dijital materyal ve yasaklı kitaplar ele geçirildi. Ayrıca, DEAŞ şüphelisi S.Ş. ve H.İ.Ö.'nün Irak ve Suriye'de bulunan DEAŞ terör örgütü üyelerinin ülkeye kaçak yollarla girmelerini sağladığı ve ülke içerisinde faaliyetlerde bulunmalarına yardımcı oldukları öğrenildi.



Sakarya, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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