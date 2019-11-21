DEAŞ operasyonunda yakalanan Suriyeli 4 kardeş tutuklandı

ADANA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Suriyeli 4 kardeş, terör örgütü DEAŞ üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen kardeşler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda Suriye uyruklu Mezin (36), Ahmet (26), Musleh (28) ve Mahmut İsmail (26) kardeşler yakalanıp, gözaltına alındı. Mezin İ.'nin, örgütün Suriye'de sözde petrol satışından sorumlu olduğu ve aylık 140 dolara çalıştığı öğrenildi. Emniyette sorgulanan kardeşlerin cep telefonlarında, 'DEAŞ'a sadakat yemin belgesi' çıktığı belirtildi. Mezin, Ahmet, Musleh ve Mahmut İsmail, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.