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DEAŞ propagandasına tutuklama

Konya'da, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir El Bağdadi'ye ithafen yazdığı notu sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

25.09.2019 16:50DEAŞ propagandasına tutuklama
Konya'da, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir El Bağdadi'ye ithafen yazdığı notu sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebu Bekir El Bağdadi'ye ithafen Arapça olarak, "Halife Ebu Bekir El Bağdadi'ye hediye. Allah onu korusun. Türkiye Konya vilayeti. Yakında inşallah." yazılı kağıdı sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Hasen El H'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli Hasen El H'nin, ifadesinde, bir ay önce Konya'ya geldiğini, sosyal medyada tanıştığı bir kişinin para karşılığında böyle bir paylaşım yapmasını istediğini ancak yaptığı paylaşıma rağmen para alamadığını söylediği öğrenildi.
Hasen El H, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

El Bağdadi, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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