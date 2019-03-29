Deaş Sanığı Kadın: "Amcam Kandırdı, Suriye'ye Götürdü"

Kaynak: İHA

Kayseri'de DEAŞ terör örgütünün üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan kadın sanığa mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Kucağında 1.5 yaşındaki kızı ile savunma yapan kadın, "Amcam Türkiye'de İslam'ın iyi yaşanmadığını, Suriye'ye gidip oraya yerleşmeyi teklif etti, bana sahip çıkacağını söyleyerek kandırdı" dedi.Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık M.G., Elazığ Kadın Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kucağında 1.5 yaşındaki kızı ile savunma yapan sanık M.G., "Sizden bir şans istiyorum. 1.5 ve 2.5 yaşlarında iki çocuğum var. Çocuklarım Suriye'de doğduğu için kimlik çıkartamadım. 2014'ün Ocak ayında babam A.G. hayatını kaybetti. Beni amcam kandırdı. Amcam Ö.G. İstanbul'da yaşıyordu, Kayseri'ye geldi ve Türkiye'de İslam'ın iyi yaşanmadığını, Suriye'ye gidip oraya yerleşmeyi teklif etti, bana sahip çıkacağını söyleyerek kandırdı. Ben de kabul edip gittim. Amcam bir süre sonra PKK'ya karşı savaşmak için Kobani'ye gitti, ben de Suriye'de iki defa formaliteden evlilik yaptım, örgüt faaliyetlerine katılmadım. Örgütün elinden kaçarak tekrar Türkiye'ye geldim" diye konuştu."Ya sen de geleceksin ya da katlin vaciptir"Sanık kadının annesi H.Ö. de tanık olarak dinlendi. Kızının 5 yıl öncesine kadar başı açık, son derece modern ve sosyal birisi olduğunu söyleyen H.Ö, "Amcası kandırıp Suriye'ye götürdü. Kızımı aradım ama ulaşamadım. Kızım B.Ş. isimli bir erkekle geldi, 15-20 gün kaldı, tekrar Suriye'ye gitti. Amcası Ö.G. beni de arayarak 'Ya sen de geleceksin ya da katlin vaciptir' diyerek tehdit etti" ifadelerini kullandı."Babası Suriye'de DEAŞ'ın emiriydi"Tanık olarak dinlenen El-Kaide örgütüne üye olmak suçundan hükümlü B.Ş. ise, "Sanık M.G.'nin babası A.G.'yi tanırdım. A.G., Suriye'de DEAŞ'ın emiriydi. Daha sonra çatışmada öldü. M.G. ile Suriye'de tanıştım, kendi rızamız ile örgüt baskısı olmadan evlendik, daha sonra ayrıldık. Ben Türkiye'ye geldim, burada resmi nikahla başka birisi ile evlendim" dedi.Mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.G.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, infaz kesinleşinceye kadar sanığın tahliyesine karar verdi.Anne H.Ö., 17 Temmuz 2014'te Kayseri TEM'e giderek kızı M.G.'nin amcası tarafından kandırılarak Suriye'nin Rakka bölgesine DEAŞ'a götürüldüğünü belirtmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliğince 4 Aralık 2015'te hakkında yakalama kararı çıkartılan M.G., 4 Şubat 2019'da Şanlıurfa'da yakalanmıştı. - KAYSERİ