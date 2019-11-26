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DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

26.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:14DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanık Kenan Humeyş ve avukatı katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Humeyş, 2017 yılında DEAŞ terör örgütüne katıldığını ve silahlı eğitim aldığını söyledi.
Örgütün kendisine "Ebu Cender" kod adını verdiğini belirten sanık, "47 günlük bir eğitim aldım. Eğitim sonrası bana el bombası ve kalaşnikof silah verdiler. Daha sonra Rakka bölgesine gönderilerek DEAŞ'a ait bir yerin nöbetini tuttum. Bu görev karşılığında örgüt bize para veriyordu. Ben herhangi silahlı bir çatışmaya girmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.
Cumhuriyet savcısı ise dava dosyasındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.
Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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