Deaş Sanığına Hapis Cezası

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:29



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:29

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ahmet Can Sakıntı katılmazken, avukatı hazır bulundu.Görüşü alınan duruşma savcısı, dava dosyasındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanık Ahmet Can Sakıntı'nın üzerine atılı "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması, "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan ise beraatine karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.Sanığın avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek, müvekkilinin terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığını savundu ve beraat kararı verilmesini istedi.Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Can Sakıntı'yı "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.