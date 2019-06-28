28.06.2019 12:00
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DEAŞ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE
Kaynak: DHA
Güncel
İnternet üzerinden cinsel fantezi sonu oldu
Şeyma öğretmeni ve kız kardeşini öldüren caninin üzerinden cinsel gücü artırıcı hap çıktı!
Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, belediyeye dolmuşla gidip geliyor
İBB önünde İmamoğlu aleyhinde bildiri okuyanlar konuştu: Talimatla oradaydık
İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş
Türkiye'nin dış borç stoku 453,4 milyar dolar
Ekrem İmamoğlu, mesaisine başladı: Prensiplerden vazgeçilmemesi için talimatım var
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Avusturya'da İran nükleer anlaşması görüşülüyor
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