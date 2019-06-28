28.06.2019 12:36
Haberler » Güncel » Haber

DEAŞ şüphelileri adliyede

DEAŞ şüphelileri adliyede

KOCAELİ'de DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 7 kişi adliyeye çıkarıldı.

KOCAELİ'de DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 7 kişi adliyeye çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmasında İzmit , Darıca , Derince ve Dilovası ilçelerinde ikamet eden H.D., C.U., M.D., M.H.Ş., E.T., S.G. ve B.Ş.'nin DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyette bulundukları tespit edildi. 25 Haziran sabahı eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.


- İzmitkocaeli
Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:16 Binlerce Aydınlı büyükşehrin yaz kurslarına katılıyor
14:16 Üzerini halıyla kapatıp, ölümüne neden olduğu bebeğini çöpe attı
14:16 "Yerinden Olmus¸ Mu¨lteciler İc¸in Kapsamlı Rehberlik" projesi
14:15 Sosyal Çalışma programı
14:15 Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
14:14 Mezuniyet töreninde evlilik teklifi
14:14 DHA YURT BÜLTENİ -12