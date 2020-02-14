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DEAŞ şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri'de DEAŞ terör örgütüne üye olduğu belirlenen ve gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

14.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:57DEAŞ şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi
'de DEAŞ terör örgütüne üye olduğu belirlenen ve gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şahıslara yapılan eş zamanlı operasyon ile 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, yapılan ev aramalarında bulunan dijital materyallere de el konuldu.

İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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