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DEAŞ şüphelisi 3 kişi sınırı geçmek üzereyken yakalandı

Kocaeli'de haklarında soruşturma yürütülen terör örgütü DEAŞ şüphelisi 3 kişi, Iğdır'ın Dilucu Sınır Kapısı'ndan yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmek isterken gözaltına alındı.

25.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:27 DEAŞ şüphelisi 3 kişi sınırı geçmek üzereyken yakalandı
'de haklarında soruşturma yürütülen terör örgütü DEAŞ şüphelisi 3 kişi, 'ın Dilucu Sınır Kapısı'ndan yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmek isterken gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün kentteki faaliyetlerine yönelik çalışmalarda 3 şüphelinin yasal olmayan yollardan çatışma bölgelerine gitme arayışında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Polisin düzenlediği operasyonda, Iğdır'daki Dilucu Sınır Kapısı bölgesinden yaya olarak illegal şekilde sınırı geçmek isteyen şüpheliler M.Ö, Ü.T. ve H.T. yakalandı.
Kocaeli'ye getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kocaeli, Iğdır, Güncel

Kaynak: AA

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