Deaş Şüphelisi 4 Kişi Adliyede

Kaynak: İHA

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şahıs adliyeye sevk edildi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenledi. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli olmak üzere 24 zanlı gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan 24 şüpheliden Irak uyruklu 4 zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi.20 şahsın ise sorgusu devam ediyor. - SAMSUN