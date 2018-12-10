Deaş Şüphelisi 9 Iraklı, Adliyede

YOZGAT'ta, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak
uyruklu 9 kişi, adliyeye sevk edildi. Yozgat
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından sürdürülen, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Irak uyruklu 9 kişinin, Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemleri tamamlandı.
Bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen Irak uyruklu Y.M, F.J, A.Z, M.A, T.A, Q.A, H.M, O.A. ve S.I. isimli 9 kişi, Yozgat Adalet Sarayı'na götürüldü.
- Yozgat
Irak,Yozgat
10 Aralık 2018 Pazartesi 11:29