DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi
ZONGULDAK - Zonguldak
'ta DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak
uyruklu bir şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Ekipleri DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Iraklı 64 yaşındaki Z.A., bir dün akşam Zonguldak merkezde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Z.A., sabah saatlerinde sağlık kontrolüne getirilmesinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.
14 Aralık 2018 Cuma 10:26