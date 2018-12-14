14 Aralık 2018, 10:26
»»

Deaş Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildiZONGULDAK -Zonguldak'ta DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu bir şüpheli adliyeye sevk edildi.

DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu bir şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Iraklı 64 yaşındaki Z.A., bir dün akşam Zonguldak merkezde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Z.A., sabah saatlerinde sağlık kontrolüne getirilmesinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.
14 Aralık 2018 Cuma 10:26



YORUMLAR