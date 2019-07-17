17.07.2019 12:40
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DEAŞ şüphelisi Suriyeli 3 kişi yakalandı

DEAŞ şüphelisi Suriyeli 3 kişi yakalandı

Nevşehir'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne kayıt yaptırmak üzere şüpheli hareketler sergileyen Suriye uyruklu 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne kayıt yaptırmak üzere şüpheli hareketler sergileyen Suriye uyruklu 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Göç İdaresi'ne kayıt yaptırmak üzere giden Suriyet uyruklu 3 şahsın şüpheli hareketler sergilemesi sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla bahse konu olan şahısların cep telefonlarında yapılan incelemede, DEAŞ terör örgütüne ait resimlerin olduğu tespit edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise DEAŞ terör örgütüne ait sözde flama ele geçirilirken A.A.A., A.E.U. ve M.A.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler haklarında terör örgütüne üye olma suçundan çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin deport işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
(Coşkun Sağlamdin/İHA)
Kaynak: İHA
Polis, Güncel

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