Deaş'tan Gözaltına Alınan Iraklı Serbest

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 1 kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda Irak uyruklu Kusey A.H.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen Iraklı, savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Iraklı uyruklu şahsın sınır dışı edileceği öğrenildi - SAMSUN
07 Aralık 2018 Cuma 11:47