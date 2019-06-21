21.06.2019 16:09
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DEAŞ'tan gözaltına alınan Iraklı tutuklandı

DEAŞ

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Irak uyruklu şahıs tutuklandı.

Samsun 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Irak uyruklu şahıs tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile ilgili alınan istihbari bilgiler doğrultusunda düzenledikleri operasyonda Irak uyruklu A.K.H.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlı sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Polisteki işlemleri tamamlanan A.K.H. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şahıs adliyedeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Samsun , 3. Sayfa

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