Deaş'tan Kurtulan Iraklıların Normal Hayata Dönme Mücadeleleri Sürüyor

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:57



10 Aralık 2018 Pazartesi 17:57

Irak'ın DEAŞ'tan kurtarılmasından bir yıl sonra Irak halkı normal hayatına geri dönme mücadelesini devam ettiriyor.Irak'ın DEAŞ'tan tamamen kurtarılmasının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen Iraklılar yetersiz yapılanmadan kaynaklı normal yaşamlarını yeniden kurmak için umutsuzca mücadele ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Nineveh eyaletinin başkenti olan Musul şehrinde, kentin savaşı daha az yaşayan batı bölgelerine göre doğuda hayatın restorasyonu daha hızlı gerçekleşiyor. Yaşanan çatışmalar binlerce insanı ölmesine ve on binlerce binanın hasar görmesine neden olsa da bölge halkının şehirleri Musul'a normallik kazandırma umudu devam ediyor."İyi insanlardan yardım bulabiliriz"Ailesi ile birlikte Musul'un doğusunda yaşayan 37 yaşındaki Muthanna Younis, iyi insanlardan yardım bulabileceklerini, böylece normal hayatlarına yeniden geri döneceklerini ifade ediyor. Şu an telsiz görevlisi olarak görev yapan Younis, buzdolaplarını ve çamaşır makinelerini tamir etme işini kaybettiği için Musul'daki eski evine geri dönemiyor.Younis, "Birileri insanlara yardım etmek ve eski şehirdeki hasarlı evleri tamir etmek zorundalar. Çünkü kamplarda yaşayan insanlar yağmurdan muzdaripler. Su, elektrik ve çocuklarımızı barındıracak bir ev istiyoruz. Evsiz yaşamak zor. Ev kiralamaya uzun süre devam edemeyiz, çünkü mal sahibi istediği zaman evden ayrılmamızı isteyebilir. Umarız iyi insanlardan yardım bulabiliriz, böylece hayatın geriye doğru ilerlemediğinden devam edebiliriz " dedi."Ailemle birlikte yaşadığımız yere geri dönmek istiyorum"Kahve dükkanı işleten Muhammed Al-Araji, "Gelecek konusunda çok iyimserim. Eski şehre ve eski Bab Al-Saray pazarına geri dönmeyi umuyorum. Ailemle birlikte yaşadığımız yere geri dönmek istiyorum. Tek dileğim bu ve bunu başarmak için sabırsızlanıyorum" açıklamasında bulundu.(AA-NT-D)Kaynak: İHA - BAĞDAT