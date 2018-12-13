Deaş Üyelerinin Yargılandığı Dava

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu
'nun tutuklanmasına tepki amacıyla başlattığı yürüyüşü hedef alan saldırı girişimine ilişkin biri firari, 3'ü başka suçtan tutuklu 26 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, başka suçtan tutuklu yargılanan Emre Emre
ve Ahmet Kaştaş ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.
Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Halil İbrahim Allı'nın ağabeyi Kuddisi Allı, kardeşinin tavırlarında değişiklik görmesi üzerine kendisini takip etmeye başladığını söyledi.
Kardeşinin telefon mesajlarına baktığını aktaran Allı, "Kardeşim devletine, milletine bağlı biriydi. Bu kişiler tarafından kandırıldığını düşünüyorum. Gittiği sohbetlerden çok etkilenmiş, tavırları değişmişti. Beyni yıkanmıştı. Biraz baskı yaptım ama bir netice alamadım. Telefonuna bakınca, Emre isimli biriyle mesajlaştığını, kardeşimin 'ailem baskı yapıyor' diye yazdığı mesaja, karşı tarafın, 'kes o zaman aileni' diye cevap yazdığını gördüm. Gidip polise ihbarda bulundum." diye konuştu.
Sanık Halil İbrahim Allı ise ağabeyinin anlattıklarının doğru olmadığını öne sürdü.
Sanıklardan Emre Emre de tanık anlatımlarını kabul etmeyerek, bahse konu telefon numarasının kendisine ait olmadığını iddia etti.
Diğer sanıklar da örgüt üyeliği suçlamasını reddetti.
Mahkeme heyeti, gelecek celse savcının mütalaasını sunacağını belirterek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 10 Ocak'a erteledi. Kayseri
'den kiraladığı minibüsü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürerek saldırı planladığı belirlenen Oğuzhan Korkmaz, 5 Temmuz 2017'de Kocaeli
'de organizasyon güzergahında yakalanmıştı. Korkmaz ile bağlantılı kişilere yönelik genişletilen soruşturmada, Kayseri ve Kocaeli'de 14 zanlı daha gözaltına alınmıştı.
Mahkeme, terör örgütü DEAŞ'ın "sözde emiri" olduğu belirtilen Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın dosyasını ayırdı. Haklarında, "anayasayı ihlal etmek" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla açılan davanın görülmesine 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.
"Terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 kişi hakkında dava açılmıştı. Sanıklarla irtibatlı ve başka dosyalardan yargılanan 15 sanığın dosyasının da bu davayla birleştirilmesiyle sanık sayısı 26'ya çıkmıştı.
13 Aralık 2018 Perşembe 17:04