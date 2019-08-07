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DEAŞ üyesi tutuklandı

Kilis'te DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

07.08.2019 15:20 DEAŞ üyesi tutuklandı
Kilis'te DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaşayan yabancı uyruklu R.A.'nın (32) Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibat halinde olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan R.A., Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
(Mehmet Ali Dağ/İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Kilis, Güncel

Kaynak: İHA

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