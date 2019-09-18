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DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 2 kişi daha yaptırım listesinde

Türkiye, DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı olduğu düşünülen 2 kişiyi, Birleşmiş Milletler'in (BM) uyguladığı yaptırımlar listesine dahil etti.

18.09.2019 10:32DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 2 kişi daha yaptırım listesinde
Türkiye, DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı olduğu düşünülen 2 kişiyi, Birleşmiş Milletler'in (BM) uyguladığı yaptırımlar listesine dahil etti.
Bakanlar Kurulunun, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişiler, kuruluşlar ve organizasyonlar listelerinde değişiklik yapılmasına dair kararının yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş ve organizasyonların tasarrufunda bulunanların mal varlıklarının dondurulması kararı uyarınca ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5'inci maddesi gereğince Bakanlar Kurulu tarafından 2013'de hazırlanan "DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler" listesinde değişiklik yapıldı.
Listeye Fas asıllı "Ali Maychou" ve Mali asıllı "Bah Ag Mousa" eklendi.

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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