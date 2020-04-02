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DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı 3 örgütün daha mal varlığı donduruldu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, "DEAŞ ve El Kaide bağlantılı tüzel kişi, kuruluş veya organizasyonlar" listesine eklenen üç örgütün daha mal varlığı donduruldu.

02.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:08
DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı 3 örgütün daha mal varlığı donduruldu
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, "DEAŞ ve El Kaide bağlantılı tüzel kişi, kuruluş veya organizasyonlar" listesine eklenen üç örgütün daha mal varlığı donduruldu.
BMGK'nin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, "DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı tüzel kişi, kuruluş veya organizasyonlar" listesine "Jamaah Ansharut Daulah", "Islamic State in Iraq and the Levant in Libya" ve "Islamic State of Iraq and the Levant of Yemen" de girdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı 3 örgütün daha mal varlığı donduruldu - Haberler

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