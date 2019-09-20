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Deaş ve htş operasyonuna 14 tutuklama

DEAŞ ve HTŞ operasyonuna 14 tutuklamaTERÖR örgütleri DEAŞ ve HTŞ'ye yönelik Bingöl merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 14'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20.09.2019 17:06
DEAŞ ve HTŞ operasyonuna 14 tutuklama
TERÖR örgütleri DEAŞ ve HTŞ'ye yönelik Bingöl merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 14'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bingöl Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ üyelerinin belirlenmesine yönelik yaptıkları ortak çalışma sonunda 16 Eylül günü, 14 ilde operasyon yaptı. Bingöl ile İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Antalya, İzmir, Konya, Kocaeli, Denizli, Hatay, Edirne, Mardin ve Kırıkkale'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 40 şüpheliyi gözaltına aldı. Bingöl'e getirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye götürüldü.
4 şüpheli, savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 36'sı mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 14 şüpheliyi tutukladı, 22 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla salıverdi.
Deaş ve htş operasyonuna 14 tutuklama

Bingöl, Güncel

Kaynak: DHA

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