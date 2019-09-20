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Deaş ve htş operasyonuna 14 tutuklama

TERÖR örgütleri DEAŞ ve HTŞ'ye yönelik Bingöl merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 14'ü, çıkarıldığı mahkemec tutuklandı.

20.09.2019 17:08Deaş ve htş operasyonuna 14 tutuklama
TERÖR örgütleri DEAŞ ve HTŞ'ye yönelik Bingöl merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 14'ü, çıkarıldığı mahkemec tutuklandı.
Bingöl Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ üyelerinin belirlenmesine yönelik yaptıkları ortak çalışma sonunda 16 Eylül günü, 14 ilde operasyon yaptı. Bingöl ile İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Antalya, İzmir, Konya, Kocaeli, Denizli, Hatay, Edirne, Mardin ve Kırıkkale'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 40 şüpheliyi gözaltına aldı. Bingöl'e getirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye götürüldü.
4 şüpheli, savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 36'sı mahkemeye sevk edildi.  Mahkeme 14 şüpheliyi tutukladı, 22 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla salıverdi.



Bingöl, Güncel

Kaynak: DHA

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