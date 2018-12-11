Deaş Zanlılarına Adli Kontrol

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla dün adliyeye sevk edilen Irak uyruklu 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince gözaltına alınan ardından da adliyeye sevk edilen Irak uyruklu 9 kişi S.I, F.J, A.Z, T.A, Y.M, Q.A, H.M, M.A, ve O.A. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YOZGAT
11 Aralık 2018 Salı 11:08