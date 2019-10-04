Death On The Nile Filmi

Kenneth Branagh'ın yönetmenliğini üstlendiği ve baş rolünde yer aldığı Doğu Ekspresinde Cinayet'in devam film
i, Agatha Christie'nin 1937 yılında yayımlanan Nil'de Ölüm kitabından uyarlanırken sevilen dedektif Hercule Poirot'nun karşılaştığı yeni bir cinayet vak'ası konu ediniyor.Yönetmen:
Kenneth BranaghSenaryo:
Agatha Christie, Michael GreenOyuncular:
Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Kenneth Branagh, Letitia Wright, Annette Bening, Emma Mackey, Tom Bateman, Russell Brand, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders, Ali Fazal, Dawn French, Hayat Kamille, Lampros Kalfuntzos, Sarah EveFilmin Türü:
SuçOrijinal Adı:
Death on the NileYapımcı Firma:
20th Century FoxYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
09.10.2020 Death on the Nile Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.