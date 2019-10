Death On The Nile Filmi

Death on the Nile Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Kenneth Branagh'ın yönetmenliğini üstlendiği ve baş rolünde yer aldığı Doğu Ekspresinde Cinayet'in devam film i, Agatha Christie'nin 1937 yılında yayımlanan Nil'de Ölüm kitabından uyarlanırken sevilen dedektif Hercule Poirot'nun karşılaştığı yeni bir cinayet vak'ası konu ediniyor.Kenneth BranaghAgatha Christie, Michael GreenGal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Kenneth Branagh, Letitia Wright, Annette Bening, Emma Mackey, Tom Bateman, Russell Brand, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders, Ali Fazal, Dawn French, Hayat Kamille, Lampros Kalfuntzos, Sarah EveSuçDeath on the Nile20th Century Fox2020ABDİngilizceTME (The Moments Entertainment)09.10.2020