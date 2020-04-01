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Death Stranding'e Yeni Güncellemeyle Fotoğraf Modu Eklendi

Geçtiğimiz seneye damgasını vurmuş olan Death Stranding için Sony Interactive Entertainment ve Kojima Productions, yeni bir güncelleme daha yayınladılar.

01.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:49
Death Stranding'e Yeni Güncellemeyle Fotoğraf Modu Eklendi
Geçtiğimiz seneye damgasını vurmuş olan Death Stranding için Sony Interactive Entertainment ve Kojima Productions, yeni bir güncelleme daha yayınladılar. Bu yeni güncelleme ile oyuna fotoğraf modu ekleniyor.

Kasım ayı içerisinde öncelikli olarak PlayStation 4 için satışa sunulmuş olan Death Stranding, 2 Haziran 2020 tarihinde PC (Epic Games Store ve Steam) için de satışa sunulacak. Duyuru gerçekleştirildiğinde, bu platform için öne çıkan özelliklerin arasında fotoğraf modu da bulunuyordu.

Dün itibarıyla yayınlanmış olan v1.12 güncellemesi ile fotoğraf modu, PlayStation 4 versiyonuna da eklendi. DualShock 4 kolundaki dokunmatik yüzeyin sol tarafına bastığınız zaman açılacak. Uygulayabilecekleriniz ise aslında önceden gördüklerimizden pek farklı değil. Öyle ki kamera açılarını, renkleri, çerçeveleri ve karakterlerin yüz ifadelerini değiştirmenize ve diyafram, pozlama, filtre ve daha birçok ayarı yapabilmenize olanak tanıyor.

1 GB boyutundaki güncelleme, fotoğraf modunun yanı sıra çeşitli performans iyileştirmeleri de sağlıyor.

I know you all have been waiting for this. The latest update (v.1.12) for #DeathStranding is now available, and features Photo Mode! Change angles, colors, frames, expressions and more! What will you snap?#TommorrowIsInYourHands pic.twitter.com/whPvRDVG2u
— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) March 31, 2020

Son olarak, 2 Haziran 2020 tarihinde satışa sunulacak olan PC versiyonunda yüksek kare hızı ve çok geniş ebatlı monitör desteğinin de olacağını hatırlatmadan geçmeyeyim.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Sony, Teknoloji
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