Decathlon ve 'dan Türkiye'nin en büyük dijital mağazası

İşletmelerin dijital iş ortağı olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone Business, Avrupa 'nın en büyük spor perakende zinciri Decathlon'un Türkiye 'de açtığı en büyük ve tamamen dijital mağazasının teknolojik altyapısını kurdu.Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, işletmelerin dijital iş ortağı olarak onları geleceğin dünyasına hazırlamayı sürdürüyor.Avrupa'nın en büyük spor perakende zinciri olan ve Türkiye'nin 13 şehrinde 37'ye ulaşan mağaza sayısı ve e-ticaret sitesiyle hizmet veren Decathlon, Türkiye'de açtığı en büyük mağazası için çözüm ortağı olarak Vodafone Business'ı seçti. Ankara'da 27 Kasım'da açılan 5 bin 892 metrekare alana sahip One Tower Decathlon mağazasının tamamen dijital olan tüm teknolojik altyapısını Vodafone Business kurdu.Vodafone Business'ın sağladığı altyapı sayesinde mağaza yönetimi dijital ekrandan sergilenen ürünleri dilediği gibi planlama ve gruplandırma avantajına sahip olurken müşteriler de Vodafone Red Wifi ile güvenli bir şekilde internete ücretsiz erişebilecek, tek bir butona basarak satış temsilcisini reyona çağırabilecek.Çağrıların cevaplanmasına ilişkin raporlandırma sayesinde müşteri memnuniyeti kolaylıkla takip edilebilecek. Mağaza müşterileri Red Kontrol sayesinde aldıkları tüm ürünler için doğrudan ürün sorumlusuna ulaşabilecek. Vodafone Digital Signage çözümü sayesinde de müşteriler interaktif ekranlardan güncel kampanyaları görebilecek, istediği ürün hakkında bilgi alabilecek, oyun oynayabilecek."Altyapı çözümlerimizle rekabet avantajı kazandırıyoruz"Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Kurumsal Çözümler Direktörü Berna Kulaksız, teknolojinin hayatın her alanında önemli farklar yarattığını, daha yüksek hız ve verimlilik sağladığını belirterek, şunları kaydetti:"Vodafone Business olarak, gelişen teknolojilerle yeniden şekillenen dünyamızda, müşterilerimizin iş süreçlerini akıllı çözümlerle desteklemeye, verimliliklerini artıracak fırsatlar sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarını analiz ederek tek çatıdan sunduğumuz çözümlerle rekabet avantajı sağlamalarına destek oluyoruz. Avrupa'nın en büyük spor perakende zinciri olan Decathlon tüm dijital ihtiyaçları için tercihini Vodafone'dan yana kullandı. Vodafone Business olarak çözümlerle Decathlon'un iletişim altyapısını kurup güvenli bir yapıya kavuştururken, müşterilerinin memnuniyetlerini artırma hedeflerine ulaşmalarına da katkıda bulunuyoruz."Kesintisiz ve kaliteli hizmetDecathlon IT Ülke Lideri Egemen Onan ise sporseverlere eşsiz ve kişileştirilmiş bir mağaza deneyimi sunmayı hedeflediklerini aktararak, "Müşterilerimizin tutku sporları arasında daha güçlü bir bağ kurabilmeleri ve yeni sporları keşfedebilmelerini sağlayabilmek için mağazalarımızda fiziksel ve dijital spor deneyim alanlarını, ürün karşılaştırma ekranlarını ve dijital kataloglarımızı artırdık. Çoklu kanal stratejimiz doğrultusundaki kişiselleştirilmiş dijital deneyimleri hayata geçirmek için kullandığımız yazılım ve donanım sistemlerinin iletişim altyapısında kesintisiz ve kaliteli bir hizmet alabilmek için Vodafone ile çalışmayı tercih ettik. Bu eşsiz dijital mağazacılık deneyimini gözlemlemek isteyen tüm sporseverleri Decathlon Onetower mağazasına bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Tamamen dijital mağazaVodafone Red Fiber İnternet ve Red Phone ile Decathlon One Tower mağazasında müşterilere Vodafone Fiber altyapı güvencesiyle yüksek kapasitede, ihtiyaca uygun, simetrik fiber internet paketleri sunuldu. Red Phone ile mağazanın tüm ses iletişimi Vodafone altyapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Vodafone Red Wifi ile Decathlon'a gelen ziyaretçilere güvenli bir Wi-Fi internet hizmeti sunuluyor.Vodafone Digital Signage IoT Çözümü ile yazılımı sayesinde Decathlon dijital ekranlar üzerinde sergilediği ürünler için istediği gibi planlama ve gruplandırma yapabiliyor. Müşterisinin ihtiyaç ve beklentilerine göre istediğiniz zamanda istediği görüntüyü ekrana getirebiliyor.Vodafone Red Kontrol Çağrı Butonu, Kablosuz Müşteri çağrı butonları sayesinde müşteriler mağaza satış temsilcilerine çağrı butonlarına basarak anında ulaşabiliyor. Red Kontrol hizmeti ile Satış Temsilcilerine anında ulaşılabilmesi ile birlikte müşterilerin doğru ürünü bulma/bilgi alma süreçlerinin hızlanması ve müşteri memnuniyetinin artması hedefleniyor.Mobil Bulut Santral Uygulaması ile bu çözüm sayesinde mağaza yetkilileri cep telefonunu IP telefon olarak kullanabilecek ve her yerden erişilebilir olacak. Vodafone Bulut Santral, normal bir fiziksel santrale göre önemli avantajlar sunuyor. İlk yatırım maliyeti gerektirmeyen sistem, aylık ve yıllık bakım ve onarım maliyetinden de tasarruf sağlıyor. Bulut santral, 7 gün 24 saat kesintisiz çalışırken, kolay erişilebilirlik ve merkezi kalite yönetimi sayesinde müşteri memnuniyeti oranlarını artırıyor.Bu çözüm ile Decathlon müşterileri aldıkları ürün ile ilgili tek bir numara üzerinden ürün yetkilisine doğrudan erişebiliyor. Santral altyapısı veri merkezinde olduğu için elektrik kesintilerinde bile çağrılar karşılanmaya ve belirlenen alternatif yönlere iletilmeye devam ediyor. Barındırma ve hijyen koşulları gerektirmeyen Vodafone Bulut Santral, müşteri tarafında fiziksel bir alan, iklimlendirme ve yedek güç devresi ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Web arayüzüyle kolay yönetim sağlayan sistem sayesinde, birden fazla pilot numara atanabiliyor ve çağrı kaçırma riski ortadan kalkıyor.Bulut santral çözümünde, çağrı kayıtları iki yıl geriye dönük olarak sistemde tutuluyor ve istendiğinde bu kayıtlara kolayca ulaşılabiliyor. Güvenlik açısından da önemli avantajlar sunan sistem, "atak" nedeniyle bilgi dışında çağrı başlatılmasının önüne geçiyor.