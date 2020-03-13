DEDAŞ Batman İl Müdürü Yusuf Berus, köy okulunu ziyaret etti
Dicle Elektrik (DEDAŞ) Batman İl Müdürü Yusuf Berus, Gercüş ilçesine bağlı Kömürcü köy okulunu ziyaret etti.
13.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:40
Dicle Elektrik (DEDAŞ) Batman İl Müdürü Yusuf Berus, Gercüş ilçesine bağlı Kömürcü köy okulunu ziyaret etti.
DEDAŞ Batman İl Müdürü Yusuf Berus ve Müşteri Memnuniyeti Merkezi Müdürü Rıdvan Çatır, Kömürcü köy okulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.
Berus, öğrencilere "Enerjik Hikayeler" adlı hikaye kitabı, kalem seti ve balon dağıttı.
DEDAŞ Batman İl Müdürü Yusuf Berus ve Müşteri Memnuniyeti Merkezi Müdürü Rıdvan Çatır, Kömürcü köy okulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.
Berus, öğrencilere "Enerjik Hikayeler" adlı hikaye kitabı, kalem seti ve balon dağıttı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Güncel
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Güncel
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı