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DEDAŞ kaçak tüketimle mücadele çalışmasını yoğunlaştırdı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ),kayıt dışı tüketime karşı kararlılıkla mücadele ediyor.

09.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:28DEDAŞ kaçak tüketimle mücadele çalışmasını yoğunlaştırdı
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ),kayıt dışı tüketime karşı kararlılıkla mücadele ediyor.
DEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, teknolojik imkanların yardımıyla, sisteme verilen elektrikle, tüketilen elektrik miktarı arasında farkın açık olduğu bölgeler belirlenerek buralarda denetimler artırıldığını belirtildi.
Yeraltından geçen elektrik kablolarını delerek kaçak elektrik kullananlarla mücadele etmek için son teknoloji ile donatılmış özel ekipler kurulduğu aktarılan açıklamada, şöyle denildi:
" 'de bu amaçla oluşturulan teknolojik donanıma sahip özel ekipler, son 2 gün içerisinde 'nin Aşiti, Cumhuriyet ve Tepebaşı mahallelerinde yer altından 28 harici hat bağlantısı yapıldığını belirledi. Yeraltı kablolarında arızaların belirlenmesin de kullanılan ve sismik dinleme yapılabilen cihazlar sayesinde tespit edilen harici hatların uzandığı ev ve işyerleri tek tek saptandı. Ardından harici bağlantılar iptal edildi ve gerekli onarımlar yapılarak kazı alanları kapatıldı. Kayıt dışı kullandıkları için normalin çok üzerinde elektrik tükettikleri belirlenen 28 ev ve işyeri hakkında ise yasal işlem yapıldı."

Dicle Elektrik Dağıtım, Kızıltepe, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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