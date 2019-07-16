DEDAŞ personeline yüksekte çalışma eğitimi

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş (DEDAŞ) ekiplerine İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uzmanları tarafından, olası iş kazalarının önüne geçilmesi amacıyla uygulamalı yüksekte çalışma eğitimi verildi.

DEDAŞ ekiplerine yönelik, dönemsel olarak eksiklerin giderilmesi ve çalışanlar açısından farkındalık oluşturulması için direkten indirme ve ilk yardım tatbikatı yapıldı.

Mardin'de gerçekleştirilen eğitime 10 ilçeden 417 sahada görevli personel katıldı.

Eğitim çalışmaları kapsamında İSG uzmanları Özcan Taner ve Hasan Altun tarafından, saha çalışanlarına teorik bilgi verildi.

Teorik bilgilerin ardından gerçekleştirilen uygulamalı eğitimde güvenli biçimde elektrik direğine çıkma ve inme, direk üzerinde çalışma yapılması konularında yapılması gerekenler anlatıldı.

Altun, daha önce yapılan hatalara da değinerek, bu hatalardan ders çıkarılması ve tekrar edilmemesi konusuna değindi.

Gerek eğitim sırasında, gerekse tatbikat esnasında her işte mutlaka tedbir alınması ve gerekli ekipmanların kullanılması gerektiğine işaret eden Altun, şöyle konuştu:

"Unutmayınız ki; en tehlikeli iş kollarından birinde görev yapıyorsunuz. Eğitim sırasında öğrendiklerinizi sahada da uygulamanız durumunda işçi sağlığını tehdit eden yüksekten düşme vakaları gibi iş kazalarını yaşamazsınız. İşin güvenli ekipmanlarla yapılmasının önemi çok büyük. Öğrendiklerinizi sahada uygulayıp, uygulamadığınızı sürekli denetleyeceğiz. Hedefimiz sıfır iş kazası."

Eğitimin ardından tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikat gereği direkte çalışan bir işçi, elektrik akımına kapılarak burada mahsur kaldı. Diğer çalışanlar, yaralı arkadaşlarını eğitim süresince edindikleri bilgiler doğrultusunda buradan indirdi. Ardından da yaralı işçiye yine öğretildiği şekilde ilk yardım uygulaması yapıldı. Tatbikat, temsili iş kazasında yaralanan işçinin kurtarılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA