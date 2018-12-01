Dede Korkut, Bayburt'un Tanıtımında Fırsat Olacaktır"

Bayburt Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun
, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne giren "Dede Korkut
"un, Bayburt'un tanıtımı ve turizmin gelişmesinde fırsat olacağını bildirdi.
Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, Türk destanı Dede Korkut'un UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edilmesinin kendilerini son derece mutlu ettiğini vurguladı.
Üniversite olarak Dede Korkut diyarı Bayburt'ta destan kültürünü yaşatmaya gayret ettiklerini vurgulayan Coşkun, "UNESCO tarafından alınan bu karar, böylesi bir değerin hikayelerinin hala anlatıldığı bir şehirdeki üniversite olarak bizler için daha özel bir anlam taşımaktadır." ifadesini kullandı.
Coşkun, Bayburt tarihinin insanlığa armağanı olan ve evrensel bir değer kabul edilen Dede Korkut ile ilgili Bayburt Üniversitesinin çeşitli çalışmalar yürüttüğüne dikkati çekerek, üniversite merkez yerleşkesine tarihi zatın adını vererek Dede Korkut Araştırma Merkezi kurduklarını anlattı.
Dede Korkut Araştırma Merkezi çatısı altında Dede Korkut adına geçmişte, biri Bayburt'ta diğeri Azerbaycan
'da olmak üzere iki sempozyum düzenlediklerini aktaran Coşkun, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Geleneksel hale getirdiğimiz Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat
Ödülleri ile de farklı alanlarda temsil ettik. UNESCO'nun kararı sonrasında yapacağımız çalışmaların sayısını artırarak yıl içerisinde anlamlı etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Dede Korkut Araştırma Merkezince Dede Korkut yılı etkinlikleri kapsamında Nisan 2019'da uluslararası sempozyum düzenlenecek. Seçkin akademisyen ve araştırmacıların katılacağı konferans serileri, paneller, tiyatro gösterisi, heykel çalışması, konser gibi çeşitli organizasyon planlarımız var. Dede Korkut, kültürel ve tarihsel bir şahsiyet olarak Bayburt'un tanıtımı ve turizmin gelişmesinde fırsat olacaktır."
Bayburt Üniversitesi,Bayburt,Dede Korkut
01 Aralık 2018 Cumartesi 11:13