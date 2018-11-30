Dede Korkut Unesco Listesine Girdi

30 Kasım 2018 Cuma 12:30



30 Kasım 2018 Cuma 12:30

Türk Destanı 'Dede Korkut' UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edildi. Bayburt İlimizde türbesi bulunan ve 1995 yılından bu yana adına kültür ve sanat şenlikleri düzenlenen Dede Korkut ile Türkiye'nin bir kültür mirası daha UNESCO listelerindeki yerini aldı."Dede Qorqud/ Korkyt Ata/ Dede Korkut Mirası: Destan, Masal ve Müzik" çok uluslu dosyası olarak geçtiğimiz yıl mart ayında UNESCO'ya gönderilen Türkiye'nin kültür mirası temsili listesine 17'nci unsur olarak dahil edildi. Morityus Cumhuriyeti'nin başkenti Port Louis'de gerçekleştirilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 13. Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda temsili listeye alınan Türk destanı artık insanlığın somut olmayan kültürel mirası oldu.Türkiye bu kararla temsili listeye en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasındaki yerini de korudu. "Dede Korkut: Destan, Masal ve Müzik" dosyası Kazakistan'ın moderatörlüğünde, Azerbaycan ve Türkiye'nin katılımıyla çok uluslu olarak hazırlandı. Türk dünyasının yüzlerce yıllık kültürel kimliğinin taşıyıcısı ve ortak mirası olan 'Dede Korkut' etrafında şekillenen destan, masal ve müzik geleneği her yıl düzenlenen Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri ile başta Bayburt olmak üzere Türk Coğrafyasının birçok bölgesinde yaşatılmaya devam ediyor.Dede Korkut kültürünü oluşturan destan, masal ve müzik içerisindeki dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılan değerler, Türkiye'nin kültürel belleğinde canlılığını koruyor; geçmişle bugün arasındaki kültürel bağın güçlenmesine, kültürel devamlılığın, aidiyet ve kimlik anlayışının geleceğe taşınmasına katkıda bulunuyor.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Dede Korkut'un UNESCO listesine dahil edilmesinin Bayburt için ayrı önem arz ettiğine işaret ederek Dede Korkut Türbesi'nin Bayburt'ta, Masat köyü sınırları içerisinde bulunduğunu ifade etti. Vali Pehlivan, 1995 yılından beri Bayburt'ta, Dede Korkut Uluslararası Kültür Sanat Şenlikleri düzenlendiğini anımsatarak, Türk Destanı Dede Korkut'un UNESCO listesine dahil olmasıyla bu etkinliklerin de ayrı anlam ve önem kazandığını kaydetti.Vali Pehlivan, Türk dünyasının ortak değeri olan Dede Korkut'un geçmişten bugüne ortak kültür değerlerini yansıtan destanları ve hikayelerinin bu kararla artık insanlığın ortak mirası haline geldiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu: "Adından da anlaşılacağı gibi dünyanın ortak değerlerinin toplandığı somut olmayan kültür mirası. Bu mirasa Dede Korkut da dahil edilmiş oldu. Ben inanıyorum ki ülkemizde gerek üniversitelerimiz gerek ilgili kurum ve kuruluşlarımız bu konuda daha kapsamlı, daha detaylı araştırmalar yapacaklardır. Uluslararası nitelikte çalışmalar ortaya konulacaktır. Özellikle de bu dosyayı birlikte hazırlayan hem ülkemiz hem Kazakistan hem Azerbaycan ve diğer Türk cumhuriyetlerinin de dahil olmasıyla muhtemelen müşterek etkinlikler ortaya konulacaktır."Vali Pehlivan, Türkiye adına bu çalışmayı yürüten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy başta olmak üzere Bakanlık çalışanlarına Bayburt halkı adına teşekkür etti. - BAYBURT