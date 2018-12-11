Dede: "Mersin Çarşısı Yeniden Hareketlendirilmeli"

11 Aralık 2018 Salı 11:39



11 Aralık 2018 Salı 11:39

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 11 No'lu Tekstil Konfeksiyon ve Ayakkabı Ticareti Meslek Komitesi Başkanı Kemal Dede, Mersin çarşısının önceki yıllara oranla hareketliliğini kaybettiğini belirterek, "Gerçekleştirilecek olan proje ve çalışmalarla Mersin çarşısını yeniden hareketlendirilmesi gerekiyor" dedi.Dede, sektöre ilişkin değerlendirmeler yaparak komite çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dede, özellikle çarşıda yaşanan sıkıntılar üzerinde yoğunlaşarak, çarşının yeniden canlandırılması adına komite olarak neler yapmak istediklerine değindi."Çarşıya hareket getirecek projeler şart"Geçmiş yıllarda Atatürk Caddesi, Silifke Caddesi, Hastane Caddesi gibi caddelerin Mersin alışverişinin kalbini oluşturduğunu hatırlatan Dede, plansız AVM yatırımları sonrasında bu caddelerde faaliyet gösteren tekstil ve konfeksiyon firmaları başta olmak üzere birçok firmanın sıkıntı yaşadığını kaydetti. Dede, "Bu noktada çarşıdaki hareketin bitmesine neden olan iki önemli gelişmeden bahsetmek mümkün. Bunlardan ilki, Emniyet Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Kız Öğrenci Yurdu, Devlet Hastanesi, Tıp Fakültesi gibi resmi kurumların çarşı içinden taşınmasıdır. Bu kurumların taşınması ile birlikte çarşı içindeki koca koca binalar boş kaldı. Bu binaları değerlendirmek adına zaman zaman çeşitli projeler ortaya atıldı ancak onlardan da sonuç alınamadı. Eğer geri dönmek mümkün değilse bile en azından bu büyük binaların değerlendirilebileceği, çarşıya hareket getirecek projeler biran önce hayata geçirilmelidir" ifadelerini kullandı."Turizmin yeniden hareketlenmesi için otel yatırımı yapılmalı"Mersin'in simgesi haline gelen 52 katlı bina içinde yer alan otelin kapanmasıyla birlikte de sıkıntı yaşadıklarını anlatan Dede, "Çevremizde yaşanan sıkıntılar sonrasında bölgemize gelen Arap turistlerin sayısında azalma yaşandı. Paralelinde Hastane Caddesi'nin en merkezi noktasında bulunan otel kapanmak durumunda kaldı. Bölgenin turizm cazibesi artırılıp turistlerin dikkatini çekip, burada yeniden bir otel açılması teşvik edilmeli" şeklinde konuştu. Arap turistlerin hediye götürmeyi seven, alışverişe meyilli yapıları nedeniyle çarşıda faaliyet gösteren firmalar için büyük önem taşıdığını dile getiren Dede, turizmin yeniden hareketlenmesi adına bölgenin otel yatırımları için de cazibesinin artırılması gerektiğini söyledi."Kent aydınlatılmalı"Bir diğer sorunu aydınlatma noktasında yaşadıklarını ifade eden Dede, havanın kararmasıyla birlikte çarşıda hiçbir mağazanın açık kalamadığını söyleyerek, birçok kentte şehir merkezinin akşam saatlerinde ışıl ışıl ve hareketli olmasına rağmen Mersin çarşısında hava karardıktan sonra hayatın durduğunu belirtti. Dede, "Maalesef çarşıda dükkan sahipleri belli bir saatten sonra iş yerlerini açık tutmakta zorlanıyor. Bu nedenle mesai çıkışında insanlar alışveriş yapmak isterse AVM'leri tercih ediyor ve bizlerin iş potansiyeli de paralel olarak azalıyor. Bölgenin aydınlatılması ve güvenliğin artırılması halinde bölgenin hareketleneceğine inanıyorum" diye konuştu. - MERSİN