12 Kasım 2018, 11:47
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Dede Mesleği Börekçilik İçin Öğretmenlikten Vazgeçti

Dede Mesleği Börekçilik İçin Öğretmenlikten Vazgeçti

Çanakkale'de yaşayan 28 yaşındaki Semih Düzenli, dedesinden kalan 60 yıllık börekçilik işini devam ettirebilmek için fizik öğretmenliği mesleğinden vazgeçti.

Çanakkale'de yaşayan 28 yaşındaki
Semih Düzenli, dedesinden kalan 60 yıllık börekçilik işini devam
ettirebilmek için fizik öğretmenliği mesleğinden vazgeçti.

Semih Düzenli, 2014 yılında Samsun
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizik Öğretmenliği bölümünden
mezun olarak ailesinin yanına Çanakkale'ye geldi.

Dedelerinden
kalan seyyar börekçilik mesleğini devam ettiren babası Nejat
Düzenli ve amcası Nevzat Düzenli'nin mesleği bırakmayı
düşündüklerini gören Semih Düzenli, öğretmenlik mesleğinden
vazgeçerek bir börek salonu açtı. Mesleğin üçüncü kuşak
temsilcisi olan Semih Düzenli, dedesi Hüseyin Düzenli'nin izinden
giderek, babası ve amcası ile lezzet ön plana çıkan
börekleri, dedesinin tarifi ile üretmeye devam ediyor.

Torun
Düzenli, eşinin de bu mesleği yaptığını belirterek, aileye girmek için börek açmayı bilmek gerektiğini
ifade etti.


20 yıldır aynı toptancılardan
malzeme aldıklarına da değinen Düzenli, lezzetlerinin bir diğer
sırrının da aynı toptancılarla çalışarak malzemenin en
sağlıklısı ve doğalını almak olduğunu anlattı.

Bu mesleğin
körelmesi ve ölmesini istemediği için üniversiteden mezun
olduktan sonra öğretmenlik yerine börekçilik yapmayı tercih
ettiğini ifade eden Semih Düzenli, "Samsun 19 Mayıs Üniversitesi
Fizik Öğretmenliği mezunuyum. Üçüncü kuşak olarak mesleği
devam ettiriyorum. Babam, dedem, amcam ailece bu mesleği yapıyoruz.
Mezun olduktan sonra 2014 yılında babamlar bu işi seyyar olarak
devam ettiriyordu ve mesleği bırakma eğilimindeydiler. Öğretmenlik
yapmayı tercih etmedim. Bu mesleğin körelmesini ve ölmesini
istemediğim için onların da desteğiyle bu mesleği devam ettirmek
için iş yeri açma yoluna gittik." dedi.


"Bu aileye girmek için börek açmayı
bilmek gerekiyor"

Şu anda bu mesleği eşi devam ettiren Semih Düzenli, esprili bir dille bu aileye girmek için
börek açmayı bilmenin gerektiğini dile getirerek eşinin hamile
olduğu için şu süreçte çalışamadığını belirtti. Bu işte
60 yıllık bir tecrübelerinin olduğunun altını çizen Düzenli, şöyle devam etti:

"Çocukluğumdan beri dedemden, babamdan ve amcalarımdan gelen
birikim ile birlikte bu işin içinde yer alıyorum. Yaklaşık 20
yıldır aynı toptancılarla çalışıyoruz. İşletmeyi bir aile
mantığıyla işlettiğimiz gibi toptancılarla da artık bir aile
gibiyiz. Kıyma, peynir, soğan 20 yıldır çalıştığımız
toptancılar tarafından en güzel şekli ile bize sunuluyor. Bu
yüzden malzememizin daha iyi olması da tercih edilmemizin bir
nedeni olarak görünüyor. Eşim hamile olduğu için şu an
çalışamıyor. Bizim aileye girmek için önce börek açmayı
bilmek gerekiyor."

"Mesleğimiz kuşaktan kuşağa
aktarılıyor"

Semih Düzenli'nin babası 55 yaşındaki
Nejat Düzenli 40 yıldır bu işi yaptığını dile getirerek, "Babam Çanakkale'ye geldikten sonra börek yapmayı öğrenmiş.
Sonrasında meslek ondan bize geçti. Biz de yaklaşık 40 yıldan bu
yana bu işi yapıyoruz. Babam öldükten sonra abim, ben, kardeşim,
eşim, oğlum, gelinimiz hepsi börek yapıyor. Aileye giren hamur
açmak zorunda. Kuşaktan kuşağa mesleğimiz aktarılıyor. Oğlum
fizik öğretmeni oldu. Ancak 'Ben baba mesleğini yapacağım.
Dedemin mesleğini devam ettirmek istiyorum' dedi. Öğretmenlikten
vazgeçerek börek işine başladı." şeklinde konuştu.


Yeğeni ile baba mesleğini
devam ettiren 62 yaşındaki amca Nevzat Düzenli ise, "Babam 1957
yılında Samsun'dan Çanakkale'ye gelmiş. Burada iş aramış.
Çanakkale'nin eski börekçilerinden Hüseyin Usta'nın yanında
çırak olarak işe başlamış. Babamın çalıştığı iş yeri bir
süre sonra kapanınca babam kendi dükkanını açtı. 1970 yılında
iş yeri açıldı ve ben o zaman ortaokula gidiyordum. 2 yıl üst
üste sınıfta kalınca babam; "Sen okumayacaksın. Al sana bir
börek arabası" dedi. O günden beri devam ediyorum. 1980 yılında
askerden geldikten sonra babam mekanı kapatarak seyyar börekçilik
yapmaya başladı. Sonrasında seyyar börek arabasını kardeşime
devretti. Bir süre seyyar olarak bu işi yaptıktan sonra bu
iş yerini açtık. Oğlu öğretmen olmasına rağmen baba mesleğini
yapmak istedi. O gün bugün aynı mekanda devam ediyoruz." dedi. Çanakkale
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:47