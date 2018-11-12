Dede Mesleği Börekçilik İçin Öğretmenlikten Vazgeçti

Çanakkale
'de yaşayan 28 yaşındakiSemih Düzenli, dedesinden kalan 60 yıllık börekçilik işini devamettirebilmek için fizik öğretmenliği mesleğinden vazgeçti.
Semih Düzenli, 2014 yılında SamsunOndokuz Mayıs Üniversitesi Fizik Öğretmenliği bölümündenmezun olarak ailesinin yanına Çanakkale'ye geldi.
Dedelerindenkalan seyyar börekçilik mesleğini devam ettiren babası NejatDüzenli ve amcası Nevzat Düzenli'nin mesleği bırakmayıdüşündüklerini gören Semih Düzenli, öğretmenlik mesleğindenvazgeçerek bir börek salonu açtı. Mesleğin üçüncü kuşaktemsilcisi olan Semih Düzenli, dedesi Hüseyin Düzenli'nin izindengiderek, babası ve amcası ile lezzet ön plana çıkanbörekleri, dedesinin tarifi ile üretmeye devam ediyor.
TorunDüzenli, eşinin de bu mesleği yaptığını belirterek, aileye girmek için börek açmayı bilmek gerektiğiniifade etti.
20 yıldır aynı toptancılardanmalzeme aldıklarına da değinen Düzenli, lezzetlerinin bir diğersırrının da aynı toptancılarla çalışarak malzemenin ensağlıklısı ve doğalını almak olduğunu anlattı.
Bu mesleğinkörelmesi ve ölmesini istemediği için üniversiteden mezunolduktan sonra öğretmenlik yerine börekçilik yapmayı tercihettiğini ifade eden Semih Düzenli, "Samsun 19 Mayıs
ÜniversitesiFizik Öğretmenliği mezunuyum. Üçüncü kuşak olarak mesleğidevam ettiriyorum. Babam, dedem, amcam ailece bu mesleği yapıyoruz.Mezun olduktan sonra 2014 yılında babamlar bu işi seyyar olarakdevam ettiriyordu ve mesleği bırakma eğilimindeydiler. Öğretmenlikyapmayı tercih etmedim. Bu mesleğin körelmesini ve ölmesiniistemediğim için onların da desteğiyle bu mesleği devam ettirmekiçin iş yeri açma yoluna gittik." dedi.
"Bu aileye girmek için börek açmayıbilmek gerekiyor"
Şu anda bu mesleği eşi devam ettiren Semih Düzenli, esprili bir dille bu aileye girmek içinbörek açmayı bilmenin gerektiğini dile getirerek eşinin hamileolduğu için şu süreçte çalışamadığını belirtti. Bu işte60 yıllık bir tecrübelerinin olduğunun altını çizen Düzenli, şöyle devam etti:
"Çocukluğumdan beri dedemden, babamdan ve amcalarımdan gelenbirikim ile birlikte bu işin içinde yer alıyorum. Yaklaşık 20yıldır aynı toptancılarla çalışıyoruz. İşletmeyi bir ailemantığıyla işlettiğimiz gibi toptancılarla da artık bir ailegibiyiz. Kıyma, peynir, soğan 20 yıldır çalıştığımıztoptancılar tarafından en güzel şekli ile bize sunuluyor. Buyüzden malzememizin daha iyi olması da tercih edilmemizin birnedeni olarak görünüyor. Eşim hamile olduğu için şu ançalışamıyor. Bizim aileye girmek için önce börek açmayıbilmek gerekiyor."
"Mesleğimiz kuşaktan kuşağaaktarılıyor"
Semih Düzenli'nin babası 55 yaşındakiNejat Düzenli 40 yıldır bu işi yaptığını dile getirerek, "Babam Çanakkale'ye geldikten sonra börek yapmayı öğrenmiş.Sonrasında meslek ondan bize geçti. Biz de yaklaşık 40 yıldan buyana bu işi yapıyoruz. Babam öldükten sonra abim, ben, kardeşim,eşim, oğlum, gelinimiz hepsi börek yapıyor. Aileye giren hamuraçmak zorunda. Kuşaktan kuşağa mesleğimiz aktarılıyor. Oğlumfizik öğretmeni oldu. Ancak 'Ben baba mesleğini yapacağım.Dedemin mesleğini devam ettirmek istiyorum' dedi. Öğretmenliktenvazgeçerek börek işine başladı." şeklinde konuştu.
Yeğeni ile baba mesleğinidevam ettiren 62 yaşındaki amca Nevzat Düzenli ise, "Babam 1957yılında Samsun'dan Çanakkale'ye gelmiş. Burada iş aramış.Çanakkale'nin eski börekçilerinden Hüseyin Usta'nın yanındaçırak olarak işe başlamış. Babamın çalıştığı iş yeri birsüre sonra kapanınca babam kendi dükkanını açtı. 1970 yılındaiş yeri açıldı ve ben o zaman ortaokula gidiyordum. 2 yıl üstüste sınıfta kalınca babam; "Sen okumayacaksın. Al sana birbörek arabası" dedi. O günden beri devam ediyorum. 1980 yılındaaskerden geldikten sonra babam mekanı kapatarak seyyar börekçilikyapmaya başladı. Sonrasında seyyar börek arabasını kardeşimedevretti. Bir süre seyyar olarak bu işi yaptıktan sonra buiş yerini açtık. Oğlu öğretmen olmasına rağmen baba mesleğiniyapmak istedi. O gün bugün aynı mekanda devam ediyoruz." dedi.
Çanakkale
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:47