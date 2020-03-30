Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dede sokağa çıktı polis ile tartıştı. "82 yaşındayım böyle bir şey görmedim"

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağını Düzce'de delen 82 yaşındaki İbrahim Kurt isimli yaşlı adam, polisin evine git uyarısı üzerine önce polisle tartıştı ardından tutulan tutanağı imzalamamak için dua etmeye başladı.

30.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:13
Dede sokağa çıktı polis ile tartıştı.
DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağını Düzce 'de delen 82 yaşındaki İbrahim Kurt isimli yaşlı adam, polisin evine git uyarısı üzerine önce polisle tartıştı ardından tutulan tutanağı imzalamamak için dua etmeye başladı. Yaşlı adam sonunda tutanağı imzalayarak evine gitmek zorunda kaldı.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan 65 yaş ve üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı devam ederken, sokakta dolaşan yaşlılar, kendilerini ikaz eden polis ve görevlileri sıkıntıya sokuyor. Düzce'de Merkez Büyük Cami önünde bekleyen 82 yaşındaki İbrahim Kurt'u gören polis ekipleri yaşlı adamı uyardılar. Önce sözlü olarak uyarı yapan polisler ayrıca yaşlı adamı dışarıda ikaz ettiklerine dair birde tutanak imzalatmak istediler. Ancak 82 yaşındaki dede tutanağı imzalamaya yanaşmadı. Polis ekipleriyle tartışmaya başlayan İbrahim Kurt, "Ben ne yaptım. Neden imza atacağım. 82 yaşına geldim böyle bir şey görmedim. Camiye namaz kılmaya geldim şimdide burada eşimi dostumu görüyorum" diyerek tepki gösterdi. Polisin yasağı anlatmasına rağmen ikna olmayan 82 yaşındaki yaşlı adam ellerini semaya açarak dua etmeye başladı. Ardından kıbleye doğru dönen yaşlı adam dua etmeye devam etti. Duasını bitiren yaşlı adam polis ekipleriyle tartışmasını sürdürdü. Başka yolu olmadığını anlayan yaşlı adam, polisin tuttuğu tutanağı imzalayarak evine gitti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: İbrahim Kurt, Düzce, Polis, 3. Sayfa
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Dede sokağa çıktı polis ile tartıştı. '82 yaşındayım böyle bir şey görmedim' - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:45: Bir haftada 725 sürücüye hız sınırı cezası - Haberler 16:44: Covid-19 nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenecek - Haberler 16:44: Barcelona, Covid-19 salgını nedeniyle sporcu maaşlarında kesintiye gidiyor - Haberler 16:43: Ünlü iş adamı Sadettin Saran'dan 1 milyon liralık yardım - Haberler 16:39: Salgının yayıldığı Çin'de eğitim tekrar başladı - Haberler 16:29: Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi - Haberler 15:51: Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti - Haberler 15:06: Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi - Haberler 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak 14:54: Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı - Haberler 14:20: Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi 14:08: İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete - Haberler