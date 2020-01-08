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Dede torun aynı takımda forma giyiyor

Mardin 2. Amatör Lig ekiplerinden Ömerlispor'un 57 yaşındaki kaptanı Şükrü Yiğiter, 18 yaşındaki torunu İsmail Demirtaş ile aynı takımda formayı giyiyor.

08.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:46
2. Amatör Lig ekiplerinden Ömerli 'un 57 yaşındaki kaptanı Şükrü Yiğiter, 18 yaşındaki torunu İsmail Demirtaş ile aynı takımda formayı giyiyor.
Yaklaşık 38 yıldır amatör ligde mücadele eden farklı takımlarda oynayan 6 çocuk, 2 torunu bulunan Yiğiter, ilerleyen yaşına rağmen Ömerlispor'un hem kulüp başkanlığını hem de takım kaptanlığını yapıyor.
61 yaşına kadar futbol oynamayı hedefleyen Yiğiter, bugüne kadar hiç sakatlık yaşamadı.
Yiğiter'in spor yaşamı çevresindeki pek çok gence olduğu gibi torununa da örnek oldu.
Ömerlispor'da forma giyen İsmail Demirtaş'ın hedefi sahada birlikte top koşturduğu dedesi gibi uzun yıllar futbol oynamak.
"57 yaşında 90 dakika top oynuyorum"
Dede Yiğiter AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızıltepe ilçesinde 1972 yılında mahalle takımında futbola başladığını, ardından amatör liglerde 38 yıl top koşturduğunu söyledi.
"57 yaşında olmama rağmen 90 dakika top oynuyorum. Ara vermeden, sakatlık yaşamadan oynuyorum." diyen Yiğiter, 1970'li yıllarda top oynadıkları dönemde araç bulmakta sıkıntı yaşadıklarını, maçlara at arabalarıyla gittiklerini ifade etti.
Şükrü Yiğiter, "Bir ayakkabı bile bulamıyorduk. İç çamaşırlarından forma yapıp giydiğimiz günler oldu. Şu anda gençler çok güzel imkanlara sahipler. Top, ayakkabı, formaları artık son model. Genç nesil çok imkana sahip. Biz o kısıtlı imkanlarda bile spor yapıyorduk. Gençleri spor yapmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"Ne mutlu bana, gençlerle aynı sahada futbol oynuyorum"
Amatörde ilk resmi müsabakasına Sağlıkspor'da çıktığını ve 8 yıl forma giydiğini anlatan Şükrü Yiğiter, daha sonra Ömerlispor'a geçtiğini aktardı.
Gerektiğinde takımın malzemeciliğini kimi zaman da şoförlüğünü yapıp takımı maçlara götürdüğünü dile getiren Yiğiter, 38 yıldır amatörde aralıksız top oynadığını kaydetti.
Yiğiter, "Gençleri sahada gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Kızımın oğluyla aynı takımda futbol oynuyorum. Ne mutlu bana, bu gençlerle aynı sahada futbol oynuyorum." diye konuştu.
Gençlere örnek olmayı arzu ettiğini anlatan Yiğiter, şu ifadeleri kullandı:
"Birkaç hafta önce Savurspor ile maça çıktık. Bana 'yaşlı' diyorlardı. Maça çıktık emin olun, başkanları gelip beni tebrik ederek, 'Yaşlısın gençler seni geçip, kolay gol atacak' dedik ama gençler sana takıldılar. Ben sahada kaldığım sürede gol atamadılar. Torunumla çıkıp sahada oynadığım zaman daha fazla seviniyorum. Gençleri, babalarını sahada gördüğüm zaman da seviniyorum çünkü gençlerin spora yönelmesi önemli. Gençleri kötü alışkanlardan korumak için buraya çekiyoruz."
"Hem dedem hem idolüm"
Şükrü Yiğiter'in torunu İsmail Demirtaş, dedisi gibi uzun yıllar futbol oynamak istediğini söyledi.
Dedesiyle gurur duyduğunu aktaran genç futbolcu, "Dedem çok centilmen bir sporcu. Örnek aldığım birçok yönü var. Futbola dedemin sayesinde başladım. Kendisi hem takım kaptanım hem dedem hem de idolüm. Sahada bir kaptan dışarı da bir dede olarak davranıyor." şeklinde konuştu.
Dede torun aynı takımda forma giyiyor

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Kaynak: AA


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