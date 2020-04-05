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Dede ve torunlardan 'evde kal' çağrısı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında getirilen yasaklara uyan dede ve torun "evde kal" çağrısında bulundu.

05.04.2020 13:21 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:21
Dede ve torunlardan 'evde kal' çağrısı
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında getirilen yasaklara uyan dede ve torun "evde kal" çağrısında bulundu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılmasının ardından ülkede 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı getirildi. Kırıkkale 'de bu yasaklara uyan Halil Gökdemir (78) ile torunları Halil Gökdemir (19) ve Erol Efe Gökdemir (12) Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrısına destek verdi.

Çektikleri görüntülerle farkındalık oluşturmaya çalışan Halil Gökdemir, "Cumhurbaşkanımızın 20 yaş altı kuralına uyuyoruz" derken dede Halil Gökdemir, "Cumhurbaşkanımızın 65 yaş üstü kuralına uyuyoruz", Erol Efe Gökdemir ise "Sevdiklerimiz ve çevremiz için Evde kal Türkiye, evde kal Kırıkkale" çağrısında bulundu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Kırıkkale, Türkiye, Torun, Güncel
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