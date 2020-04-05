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Dede ve torunlarından "evde kal" çağrısı

Kırıkkale'de dede ve iki torunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çektikleri video ile "evde kal" çağrısı yaptı.

05.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:54
Kırıkkale 'de dede ve iki torunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çektikleri video ile "evde kal" çağrısı yaptı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 78 yaşındaki Halil Gökdemir ile torunları 19 yaşındaki Halil Gökdemir ve 12 yaşındaki Erol Efe Gökdemir, kurallara uyarak evden çıkmıyorlar.
Dede ve iki torunu, evde bulundukları sırada Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrısına çektikleri video ile destek oldu.
Videoda, torun Halil Gökdemir "Cumhurbaşkanımızın 20 yaş altı kuralına uyuyoruz", dede Halil Gökdemir, "Cumhurbaşkanımızın 65 yaş üstü kuralına uyuyoruz" Erol Efe Gökdemir ise "Sevdiklerimiz ve çevremiz için Evde kal Türkiye, evde kal Kırıkkale" çağrısında bulundu.
Öte yandan 9 yaşındaki Ecrin Arslan da "evde kal" çağrısına çektiği video ile destek oldu. Dede ve torunlarından ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kırıkkale, Güncel

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Dede ve torunlarından "evde kal" çağrısı
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